Spiel mit dem Feuer – Felix Neureuther fragt: Wer braucht noch dieses Olympia?

Als Sportler war Felix Neureuther selbst bei Olympia dabei. Nun zeigt er in einer Doku, was beim Olympischen System schiefläuft.

Es gab eine Zeit, da glaubte man im Westen ernsthaft, China werde sich eines Tages in eine Demokratie verwandeln, wenn man nur genug Handel mit dem Land treibe. Diese Hoffnungen haben sich zwar längst zerschlagen; beim Internationalen Olympischen Komitee aber scheint man derartigen Träumereien noch immer nachzuhängen. Wandel durch Sport, so lautet offenbar das Motto der Olympia-Funktionäre. Dabei konnte man schon 2008 in Peking eindrucksvoll beobachten, dass diese Gleichung nicht aufgeht. Im Gegenteil: Seit Xi Jinping als Staats- und Parteichef in China regiert, wurden Hunderttausende Uiguren in Lager gesteckt, wurde die Demokratiebewegung in Hongkong zerschlagen und der Überwachungsstaat weiter ausgebaut.