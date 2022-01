Neben der Spur – Die andere Frau: Kritik zum letzten Fall von Jessen

Ulrich Noethen schlüpft zum letzten Mal in die Rolle des Psychiaters Joe Jessen. Zum Abschluss wird noch einmal emotional.

Wirklich leicht hat es Psychiater Joe Jessen nicht: Seine Frau hat sich von ihm getrennt, er leidet unter einer Parkinsonerkrankung – und einen Menschen hat er in Notwehr auch noch getötet. Bereits zum achten Mal spielt Ulrich Noethen die vom Schicksal mitgenommene Hauptfigur der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur", die auf den Romanen des australischen Autors Michael Robotham basiert – und bislang überaus erfolgreich war. Im Schnitt schalteten etwa sechs Millionen Zuschauer ein, der letzte Teil "Schließe deine Augen" lockte gar über acht Millionen. Vielleicht liegt es am persönlichen Touch, der auch den neuen und, analog zum gleichnamigen Ende der Buchreihe, zugleich wohl letzten Film "Die andere Frau" prägt. Ein würdiges Finale einer bemerkenswerten Krimireihe.

Denn diesmal wird es besonders intim: Jessens Vater liegt nach einem angeblichen Unfall im Koma. Als wäre das nicht genug, taucht im Krankenhaus eine fremde Frau auf, die von sich behauptet, die Ehefrau des Opfers zu sein. Was steckt dahinter? Dass jeder Fall einen Bezug zum Leben des Psychiaters enthält, hat die 2015 gestartete Reihe von Beginn an etabliert. Eine Tradition, die auch der neue Krimi, abermals inszeniert von Regisseur Josef Rusnak, beibehält – und sogar in neue Sphären hebt.