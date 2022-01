Dschungelcamp 2022 - Tag 9: Eric Stehfest am Pranger, Scholz in der Shisha-Bar

Während Eric sich vor unangenehmen Situationen drückt und dadurch das Leben im "Dschungelcamp" für alle schwieriger macht, sammelt Linda Fleißsternchen. Außerdem verstricken sich die "Dschungelcamp"-Kandidaten in anspruchsvolle Politik-Diskussionen. Lesen Sie hier, was an Tag 9 im Dschungel passiert ist und für wen die Show vorbei ist.

Aus des Tages Jasmin Herren. Sowohl Jasmin als auch Manuel müssen bis zuletzt zittern, als das Aus des nächsten "Dschungelcamp"-Kandidaten verkündet wird. Es trifft die 46-Jährige, die nun als zweite Kandidatin von den Zuschauern aus der Show gewählt wurde und so Tara Tabitha folgt.

Nervensäge des Tages Eric Stehfest. Der 32-Jährige macht sich momentan nicht beliebt bei seinen Mitbewohnern. Zuletzt hatte er einen unnötigen Streit mit Kollege Filip angefangen. Dieser ist immer noch nicht geklärt, was unter anderem auch daran liegt, dass sich Eric lieber aus der Diskussion zurückzieht und, Filips Meinung nach, nicht Klartext redet und lieber auf sein Image achtet, anstatt auch mal unschöne Dinge anzusprechen. Dies zeigt sich nochmals in der Nacht, als Eric auf Toilette muss und nun vor der unschönen Aufgabe steht, eine Person zu wecken und sie zu bitten, ihn zu begleiten. Frei nach Marc Terenzi: The Regels sind schließlich the Regels. Eric aber will seinen Mitbewohnern gerne die Ruhe gönnen, deswegen bittet er Tina, die die Nachtwache mit Linda schiebt, jemanden für ihn zu wecken. Geht es ihm weniger um die Ruhe der Mitbewohner und mehr darum, eine unangenehme Situation zu vermeiden? Als er selbst Nachtwache hat, geht er alleine pinkeln und nimmt lieber die Folgen eines Regelverstoßes auf sich. Die betreffen aber das ganze Team, dem prompt das Duschwasser auf unbestimmte Zeit gestrichen wird.

Fleißbiene des Tages Linda Nobat ist bisher eher durch laute Streitereien aufgefallen. Diesmal steht bei ihr allerdings der Fleiß im Vordergrund. Sie kocht für das Camp, hält Nachtwache, wird Teamchefin und entscheidet die Wahl zur Dschungelprüfung. Ebenso setzt sich Linda stark dafür ein, dass die Regeln befolgt werden. Und zwar von allen. Das richtet sich besonders an Eric, denn als dieser Tina mehr auffordert als bittet, die anderen zu wecken damit sie ihn zur Toilette begleiten können, macht Linda ihm eine gehörige Ansage. Natürlich bleibt für die 26-Jährige trotz des hohen Arbeitspensums immer Zeit für Lästereien. Mit Eric hat sie aktuell einen neuen Platz eins auf ihrer Liste.

Polit-Talk des Tages Zuschauer des "Dschungelcamps" können sich Markus Lanz und Anne Will diese Woche sparen, denn die Campbewohner ordnen am Lagerfeuer das politische Geschehen für uns alle ein. Eingeleitet wird die politische Diskussionsrunde von Filip mit der tiefgründigen und berechtigten Frage: "Wie wird sich Scholz machen?". Für Linda ist die Lage klar, er sei ein "Schluck Wasser in der Kurve". Das regt sie auf. Und da die 26-Jährige leider nicht selbst Bundeskanzlerin werden kann, da sie zu impulsiv sei und sich außerdem schon mal für den "Playboy" ausgezogen hat, will sie Angela Merkel zurück. Tina ergänzt die konstruktive Kritik und betont, dass Scholz auch nicht ihr Typ sei. Lediglich Filip als Hamburger unterstützt seinen "Bro" Scholz, der aus derselben Ecke kommt wie er. Man habe ihn öfter auch mal in Shisha-Cafés gesehen, in Anzug und Krawatte. "Olaf, ich küsse deine Augen", feiert der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat seinen Kumpel dafür, dass er es ins "deutsche weiße Haus" geschafft hat. Weitere Einschätzungen der Politik-Experten: Anna-Lena Baerbock bei Putin zu Besuch kann sich keiner vorstellen und Laschet war eine "richtige Lasche".

Lacher des Tages Aus Langeweile beschließen die Campbewohner darüber nachzudenken, wie es wohl wäre, wenn sie für einen Tag in die andere Geschlechterrolle schlüpften. Filip nennt nackt duschen, sich die Beine rasieren, in einer Bar sich etwas ausgeben lassen und zickig sein. Das, was Frauen eben so den ganzen Tag machen, klar. Lindas Ambitionen als Mann halten sich auch eher in Grenzen. Ihr Fokus: auf der Toilette rumlungern und die Geschlechtsteile anderer Männer vergleichen. Außerdem geht sie davon aus, dass sie auf der Attraktivitätsskala als Mann eine bescheidene 6 von 10 wäre.

Spruch des Tages "Let’s go to… eh… keine Ahnung" (Filip als er zu Dschungelprüfung geht)

Dschungelprüfung des Tages Diesmal werden die Teilnehmer der Dschungelprüfung nicht vom Publikum bestimmt, sondern von den Campbewohnern selbst. Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen versuchen gerecht zu sein und die Personen zu wählen, die bisher noch nie oder selten zu einer Prüfung antreten mussten. Manuel bekommt die meisten Stimmen. Linda hat als Teamchefin die Wahl zwischen Filip und Peter und entscheidet sich für ersteren. Die Aufgabe für Filip und Manuel: eine Person kegelt und die andere Person bekommt, je nach Anzahl der umgeworfenen Kegel, ein "Gericht" serviert. Je weniger Kegel getroffen werden, desto ekliger wird das Essen. Filip und Manuel schlagen sich beachtlich und schlingen die Ekel-Gerichte herunter, ohne sich zu übergeben. Sie holen insgesamt sieben Sterne, was laut Daniel Hartwich und Sonja Zietlow eine super Leistung für eine solche Prüfung ist.

Dreamteam des Tages Filip Pavlovic und Manuel Flickinger. Als die beiden die Dschungelprüfung antreten, wird schnell klar, dass sie diese nicht nur mit ein paar Sternen wieder verlassen werden. Und das, obwohl es um eine der härtesten Dschungelprüfungen geht, nämlich ums Essen. Aufgetischt werden Schweinepenis, Würmer, Tier-Herzen und -Innereien. Dem Ex-"Bachelorette"-Kandidaten steigen die Tränen in die Augen und er kann sich das Würgen nicht verkneifen. Filip zieht aber durch und schafft es lediglich bei einem Gericht nicht, in der vorgegebenen Zeit zu schlucken. Manuel ist wohl die größte Überraschung, da auch er durchzieht, jedoch ohne jegliches Würgen oder sonstige emotionale Ausbrüche, die man bei einer solchen Prüfung durchaus erwarten dürfte. Auch er scheitert nur an einem Gericht und auch nur aus Zeitgründen. Was das Teamgefühl angeht, verhalten sich die zwei Campbewohner absolut vorbildlich. Sie feuern sich an, jubeln sich zu und geben sich genau die Unterstützung, die sie in dem Moment brauchen. Das Wort, welches Manuel laut Filip während der Prüfung am besten beschreibt: "Maschine".