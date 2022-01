Die alte Neue Rechte – ARD-Doku: Wer sind die Vordenker?

Was sind die Wurzeln der sogenannten "Neuen Rechten"? Auf wen greift sie zurück, worauf beruft sie sich? Auf der Suche nach Antworten hat der Autor Falko Kurth mit viel Fleiß und Akribie Experten wie Claus Leggewie und Klaus Theweleit befragt, aber auch Material aus den Archiven in Deutschland und Frankreich gefördert. Herausgekommen ist die Erkenntnis, dass sich bis heute ein Gedankengut gehalten hat, das unerbittlich festhält an einem bisweilen rassistischen Elitedenken, das Hitler und die reumütige deutsche Nachkriegspolitik hinter sich lassen will. "Die alte Neue Rechte" heißt die Dokumentation, die in der Reihe "Geschichte im Ersten" ausgestrahlt wird.