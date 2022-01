Hard Powder: Kritik zum Film mit Liam Neeson im ZDF

Je oller, je doller: Dass man sich mit Liam Neeson besser nicht anlegt, sollte mittlerweile bekannt sein. Seit Jahren räumt er als schweigsamer Rächer im Kino jeden aus dem Weg, der sich mit ihm anlegt. Trotzdem pfuscht in "Hard Powder" (2019) eine Drogenbande in seinem Leben herum. Das kann ja kein gutes Ende nehmen: Neeson, der diesmal mit einem Schneepflug unterwegs ist, arbeitet sich im Remake der Thrillerlakonie "Einer nach dem anderen" kaltblütig und zielstrebig zum Obergangster vor. Der kann dann gar nicht anders, als seinen Kopf zu verlieren. So wie seine Vasallen, eine konkurrierende Bande und ein paar Unbeteiligte vor ihm auch.

Der Norweger Hans Petter Moland hat in der Hollywood-Version seines eigenen Films, den das ZDF im Rahmen der Montagskino-Reihe als Free-TV-Premiere zeigt, die Regie übernommen. Das ist einerseits ganz praktisch, weil keiner die Geschichte besser kennt als er. Andererseits hätte der Neuauflage etwas frisches Blut nicht schlecht getan. Moland hat im Prinzip nur die Darsteller ausgetauscht und die Handlung aus Norwegen in die Rocky Mountains verlegt.

Dass aus dem einst verschlafenen Nest mittlerweile ein beliebtes Ski-Ressort geworden ist, hat freilich auch Schattenseiten. Coxmans Sohn stirbt angeblich durch eine Heroin-Überdosis. "Das kann gar nicht sein", sagt der Vater, der ansonsten nicht viel spricht, und ermittelt auf eigene Faust. Was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen, der Liam Neeson in einem beliebigen Action-Film gesehen hat.

Der Witz allerdings bleibt oft auf halber Strecke stehen, was ziemlich schade ist angesichts des Potenzials, das all die komischen Typen mitbringen. Aber Hollywood traut sich einfach nicht, konsequent zu sein und den letzten Punch zu setzen, den die Skandinavier immer so locker aus dem Handgelenk schütteln. "Hard Powder" wirkt so, als würde Coxman seinen Schneepflug mit angezogener Handbremse fahren müssen. Immerhin bleibt ihm der wahrscheinlich unvergesslichste Abschiedsbrief der Kinogeschichte, geschrieben von seiner Frau (Laura Dern).