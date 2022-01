"Baum & Möhring": RTL schickt Schauspieler zur GSG9

Der eine ist "Tatort"-Kommissar, der andere schaffte als Polizist in "Der letzte Bulle" den Durchbruch als Schauspieler. Wotan Wilke Möhring und Henning Baum gehören zu den gefragtesten deutschen Darstellern. Nun legen sie ihre Rolle ab und blicken in der realen Welt hinter die Kulissen der Polizei – besser gesagt der GSG9. In der Dokumentation "Baum & Möhring – Im Einsatz mit deutschen Spezialeinheiten" (ab 24. Februar, RTL+) schickt RTL das Schauspielerduo zum Training mit der Elitetruppe für Geiselbefreiungen.