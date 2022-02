"The Walking Dead"-Schauspieler Moses J. Moseley verstoben

US-Schauspieler Moses J. Moseley ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Bekannt wurde der Schauspieler durch die Serie "The Walking Dead". Er war am Mittwoch (26.1.) in Stockbridge, Georgia, tot aufgefunden worden. Die Todesursache wird derzeit noch untersucht.

"Er wurde von allen geliebt, die ihn kennenlernten. Er war ein so helles Licht in jedermanns Augen", sagte Moseleys Manager dem "People"-Magazin am Montag in einem Statement. Weiter heißt es: "Moses war ein wunderbarer Mensch, und wenn man die Gelegenheit hatte, ihn zu treffen, hat er einem den Tag versüßt. Er war sehr talentiert, er war ein großartiger Freund, einer von denen, den man für alles anrufen konnte. Er war immer begeistert vom Leben und der Arbeit in der Unterhaltungsbranche."

Bekannt war Moseley für seine Rolle als Mike, einer von Michonnes (Danai Gurira, 43) Lieblingszombies, in der erfolgreichen Serie "The Walking Dead" (seit 2010, AMC).

Nach der Nachricht von seinem Tod am Montag veröffentlichte AMC eine Erklärung in den sozialen Medien, in der es hieß: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei unserem #TWDFamilienmitglied Moses J. Moseley".