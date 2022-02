Dschungelcamp 2022, Tag 11: Filip überzeugt, Eric zeigt Reue, Tina ist raus

Harald und Eric haben eine emotionale Aussprache. Nach der Aussage des Designers, er würde nur Unsinn im Camp erzählen, zweifelte Eric an der Glaubhaftigkeit Glööcklers und spricht ihn nun offen darauf an. "Mit dieser Aussage hast du mich erschüttert, ob ich dir vertrauen und glauben kann, oder halt nicht. Darum geht es. Ich könnte sowas nicht akzeptieren", sagt der 32-Jährige. Harald schaut ihm daraufhin tief in die Augen und beteuert: "Bei mir ist nichts vorgetäuscht und nichts vorgespielt. Niemals! Ich mache so was nicht." Alles nur ein Missverständnis! Es folgt eine innige und lange Umarmung. Süß die beiden!

Und die Dschungelprüfung?

Filip darf in das unterirdische Abwassersystem des Dschungel-Klos abtauchen. "Du machst uns hier gleich die WC-Ente und steigst durch das Plumpsklo in die Kanalisation", erklärt Daniel Hartwich dem Ex-Bachelorette Kandidat. In zwölf Minuten muss der 27-Jährige so viele Sterne wie möglich bei der Dschungelprüfung namens "Locos Pocus" sammeln. Dabei trifft er nicht nur auf die ein oder andere unangenehme Flüssigkeit, ihn überraschen auch noch diverse kleine oder große Tierchen. Filips Kletter- bzw. Kriechpartie in die Kanalisation beginnt damit, dass er den ersten Stern in einem Schlangennest suchen muss. Nach einer Ladung Kakerlaken und Melasse, findet er einen weiteren Stern in einem Rattennest. Aber diese Dschungelprüfung hält noch eine Überraschung bereit, denn plötzlich öffnet sich der Boden und er landet in einem Becken mit zwei Krokodilen. Weiter geht es in dem Ekel-Kanalrohr mit stinkenden Abfällen und einem riesigen Fettkloß, den Filip aus dem Weg räumen muss. Aber die Ekel-Partie hat sich gelohnt: Filip ergattert acht von acht Sternen. Respekt!