Danni Büchner: Trennung via WhatsApp

Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzadeh sind nicht mehr zusammen. Wie Büchner bei RTL bestätigte, machte ihr Ex-Freund via WhatsApp Schluss. Die u.a. aus "Goodbye Deutschland"-Star (VOX) bekannte Witwe von Jens Büchner wart am Montagabend in der Live-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" zu Gast.

"Ich bin traurig und will für die Zukunft gucken, dass ich einen soliden, ehrlichen, aufmerksamen Mann finde, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat und keinen Wert auf Social Media legt", so Büchner in der Show. Weiter sagte sie: "Wir waren in einer Kennenlernphase, manchmal entwickeln sich Dinge durch äußere Umstände in eine andere Richtung."