Olympia 2022 Thema bei "Hart aber fair": ARD-Korrespondentin zeichnet düsteres Bild

Selten war die Vorfreude auf Olympische Spiele so gering wie in diesem Jahr. Die Winterspiele in Peking waren am Montag auch Thema bei "Hart aber fair". ARD-Korrespondentin Tamara Anthony verglich sie mit der "Truman-Show".

Das Motto der ARD-Talkshow "Hart aber fair" am Montagabend klang wenig optimistisch: "Winter ohne Schnee, Spiele ohne Freiheit: Was soll Olympia in Peking?", fragte Moderator Frank Plasberg in die Runde. Tatsächlich scheint die Vorfreude auf den Beginn der Winter-Olympiade am Freitag auch in der chinesischen Hauptstadt kaum zu spüren zu sein. So jedenfalls berichtete es die Leiterin des ARD-Studios, Tamara Anthony.