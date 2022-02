Offiziell: Tom Brady beendet seine Karriere

Nun also doch: Star-Quarterback Tom Brady beendet seine Karriere in der Nordamerikanischen Football-Liga NFL. Er wolle sich künftig auf andere Dinge in seinem Leben konzentrieren.

Nach Gerüchten über seinen Rücktritt hat Tom Brady (44) nun offiziell verkündet, dass er seine Karriere beenden wird. Der US-amerikanische American-Football-Superstar erklärt auf Instagram unter anderem : "Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, aber nun ist es an der Zeit, meine Zeit und Energie für andere Dinge aufzubringen, die meine Aufmerksamkeit erfordern." US-Medien hatten schon in den vergangenen Tagen über ein mögliches Aus des Profisportlers berichtet.

Brady hatte zuvor bereits angedeutet, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu wollen. In seinem Podcast "Let's Go" sagte er: "Sie [Gisele, Anm. d. Red.] verdient, was sie von mir als Ehemann braucht. Und meine Kinder verdienen, was sie von mir als Vater brauchen."