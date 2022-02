Kiefer Sutherland: Konfrontation mit dem eigenen Ich

"Young Guns", "Flatliners", "24", "Pompeii", "Designated Survivor" … die Liste der Blockbuster, in denen der kanadische Superstar Kiefer Sutherland mitgewirkt hat, ist schier unendlich lang. Dass seine Leidenschaft für Musik in den letzten Jahren zunehmend sein kreatives Schaffen bestimmt, ist hingegen kein Widerspruch, wie wir im Gespräch mit dem 55-jährigen erfuhren.

Warum ist das Album nach der Verkehrsader in Toronto benannt?

So würde ich das nicht ausdrücken. Ich bin wirklich gerne Schauspieler und schlüpfe in unterschiedliche Rollen, um zu schauen, wohin es mich führt. Ich glaube, das werde ich tun, bis ich sterbe. Aber das kann man nicht vergleichen.

Am Set eines Films kann ich mich in jemanden hineinversetzen. In meiner Musik gebe ich hingegen viel von mir selbst preis. Da steht man dann plötzlich ungeschützt auf einer Bühne vor fremden Menschen und soll sein Innerstes nach außen kehren. Das hat mir beim ersten Mal einen Höllenrespekt eingeflößt. Nicht wegen des Publikums, sondern wegen dieser brutalen Konfrontation mit mir selbst. Aber nach einigen Gigs habe ich wirklich angefangen, das zu genießen. Es ist etwas völlig anderes als das Filmemachen – und daher auch nicht zu vergleichen.