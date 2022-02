"Chefkoch TV": So funktioniert die neue Kochshow mit Alexander Herrmann

Es ist eine verlässliche Fundgrube für verzweifelte Hobbyköche: Seit 1998 finden Nutzerinnen und Nutzer in dem Webportal "Chefkoch" mehr oder weniger einfache Rezepte zu den unterschiedlichsten Gerichten, die von kochbegeisterten Amateuern eingestellt werden. Nun, 24 Jahre nach der Gründung des Portals, wird die Idee zur Fernsehshow: "Chefkoch TV – Lecker muss nicht teuer sein" startet am Montag, 28. Februar, auf RTL. Fortan wird das Format immer montags bis freitags, um 11 Uhr, zu sehen sein. Die Moderation übernimmt der Star-Koch Alexander Herrmanns.

In dem Wettbewerb treten wöchentlich vier Hobbyköchinnen und Hobbyköche aus ganz Deutschland gegeneinander an. Ziel ist es, verschiedene Gerichte (von der raffinierten Vorspeise bis zum exquisiten Dessert) zu kreieren. Dabei gilt es, das vorgegebene Budget, welches zwischen 2,99 Euro und 9,99 Euro liegen kann, für zwei Portionen einzuhalten. Herrmann wird das Geschehen kommentieren, aber auch mit Rat und Tat beiseite stehen. Am Ende eines jeden Tages vergibt die Jury, bestehend aus den beiden Spitzenköche Sarah Henke und Tarik Rose, Punkte für die Kreationen. Wer am Donnerstag die wenigsten Punkte gewonnen hat, muss die Show vorzeitig verlassen. Die verbleibenden drei Kandidaten kämpfen am Freitag im Finale um 1.500 Euro. Bevor das Finale startet, werden die bisher erzielten Punkte der Finalistinnen und Finalisten wieder auf null zurückgesetzt, damit alle dieselbe Chance auf den Sieg haben.