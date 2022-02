Die Luft, die wir atmen – Kritik: Film feiert verspätete TV-Premiere

Wie improvisiert und doch ausgefeilt wirken die teils hilflosen, teils sarkastischen Dialoge, die den Darstellern abverlangt wurden. Verzweifelt kämpft etwa Rainer Bock als Ehemann um die Gunst seiner an Parkinson leidenden Partnerin (Barbara Philipp). Er möchte sie selber pflegen, wünscht sich noch einmal ein gemeinsames Leben. Dass er schroff abgewiesen wird, ist die Folge eines ersten Abgleitens in die Demenz. Oder versteckt sich die Partnerin nur hinter der Krankheit? Ein erwachsener Sohn (Thomas Loibl) wiederum sitzt schon viele Stunden am Sterbebett seiner Mutter, die Schwester hat ihn dazu angeleitet, nun muss er da durch. Das Verhältnis zur Mutter kann nicht gut gewesen sein, nun will er endlich einmal "das letzte Wort".