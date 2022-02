Dschungelcamp 2022: Linda Nobat ist raus, Anouschka Renzi pöbelt los

Anouschka macht allen eine Ansage, die jedoch weitestgehend überhört wird. Filip und Harald machen sich auf Schatzsuche, während im Camp ein paar Egos zerkratzt werden. Fliegende Dschungelcamper, Chips Chips Chips und ganz viel Gänsehaut am Kopf.

Aus des Tages Linda Nobat. Die Ex-Bachelor-Kandidatin muss das Camp verlassen und hinterlässt den ein oder anderen traurigen Campbewohner. Anouschka Renzi, bekannt für unzählige Streitgespräche mit Linda, sagt zum Abschied den liebevollen Satz: "Ach, jetzt wo ich dich so ins Herz geschlossen habe". Hoffen wir, dass sie es gut verkraftet.

Ansage des Tages Ach Anouschka, eins muss man ihr lassen, die Theaterbühne liegt ihr quasi im Blut. Auch diesmal dient sie mit einer filmreichen Ansage an die Campbewohner. Auslöser ist der aus ihrer Sicht immer noch bestehende Klärungsbedarf einer Situation, in der Anouschka Krabbeltierchen in Lindas und Tinas Richtung wischte. Die anderen Kandidaten haben jedoch sichtlich keine Lust auf Diskussionen und schalten auf Durchzug. Linda lässt Anouschkas Worte gar nicht erst so weit kommen und hält sich – als 26-Jährige – die Ohren zu. Das triggert Anouschka wohl noch mehr und so legt sie los mit einer entbrannten Wutrede auf ihre Mitstreiter. Alle seien "scheiß verlogen" und jeder beiße sich lieber ins Hinterteil, als auch nur ein mal nett zu ihr zu sein oder sich bei ihr zu bedanken. Hobby-Psychologin Linda vermutet den Grund für diesen Gefühlsausbruch der Schauspielerin in ihrer Kindheit. Sie habe wohl zu wenig den Satz "Das hast du gut gemacht" gehört. Anouschkas Diagnose für Linda: sie wisse nicht, was ihre Eltern mit ihr gemacht haben, aber erzogen haben sie sie nicht.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Überraschungsaufgabe des Tages Filip Pavlovic und Harald Glööckler werden zu einer Schatzsuche eingeladen. Bewaffnet mit einer nicht sehr detaillierten Schatzkarte begeben sich die beiden Jäger auf die Suche nach der Truhe, in welcher Harald schon die Dschungel-Krone erhofft. Währenddessen bleiben die Mitstreiter im Camp und bekommen die Aufgabe, sich selbst in drei unterschiedlichen Kategorien zu "ranken". Wer ist der oder die Authentischte, wer der oder die Nervigste und wer ist der größte Star? Die von den Campbewohnern erstellte Reihenfolge muss von Harald und Filip exakt erraten werden, damit sie die Schlüssel für die Truhe erhalten. Wenn das Spiel kein Potenzial für gekränkte Egos bereithält, was dann? In der ersten Runde ist es Harald, der sichtlich enttäuscht darüber ist, dass seine Meinung über seine große Authentizität von den Mitbewohnern nicht geteilt wird. Auf der "Wer nervt am meisten"-Skala wird schnell klar, dass Anouschka den ersten und Linda den zweiten Platz belegt. Dass Peter Althof Linda jedoch so schnell auf Platz zwei verweist, sieht die Ex-Bachelor-Kandidatin als Angriff und holt prompt zum Gegenschlag aus. Peter solle sich ihr direkt anschließen und den dritten Platz belegen, er mache zwar Witze aber die nerven auch oft. Unverständnis bei dem Promi-Bodyguard. Nachdem "Wie du mir, so ich dir"-Linda ihre Rache an Peter ausgelassen hat, betont sie noch einmal klipp und klar, dass alle das hier nicht so persönlich nehmen sollten. Verwirrung bei Eric.

Gänsehautmoment des Tages Schatzjäger Filip und Harald haben es geschafft und öffnen mit dem Schlüssel dir Schatztruhe. Bevor die Campbewohner jedoch den Inhalt zu Gesicht bekommen, müssen sie zunächst die Frage beantworten, wofür die Abkürzung "BRD" steht. Da das Bildungssystem in Deutschland offensichtlich noch nicht versagt hat, dürfen Filip und Co den Inhalt herausholen. Obwohl es nicht die von Harald heiß ersehnte Krone ist, hätte sich in diesem Moment wohl keiner etwas schöneres wünschen können. Es sind Kartoffelchips. Für jeden eine Packung. Es herrscht Geschrei und Jubel im Camp, Manuel bekommt Gänsehaut am Kopf (?) und Linda reißt ihre Tüte sofort auf.

Und die Dschungelprüfung? Klares Ergebnis bei der Wahl zur Dschungelprüfung: Manuel Flickinger und Eric Stehfest müssen antreten, die aber beide, wie sie sagen, "ziemlich Bock haben". Die Dschungelprüfung ist nicht unbekannt. Bereits Harald und Linda mussten zu dieser Prüfung antreten, welche jedoch aufgrund des starken Windes nicht stattfinden konnte. Auf Manuel und Eric wartet Trampolin-Action vom Feinsten und das vor einer sensationellen Naturkulisse und über dem drittgrößten Canyon der Welt. Mit Hilfe eines Trampolins müssen sich die beiden Stars in die Tiefe stürzen und dabei versuchen, in einem freischwebenden Netz über der Schlucht zu landen. Einen Stern gibt es, wenn sie sich mindestens fünf Sekungen im Netz halten. Eric springt zuerst in das bis jetzt drei Meter entfernte Netz. Auch Manuel überwindet seine Angst und springt in das Netz hinein. Nach jeder Runde wird die Entfernung zum Netz größer, in der letzten Runde ganze sechs Meter. Manuel scheitert nur knapp an dem letzten Sprung und so gehen die beiden mit vier Sternen und viel Stolz ins Camp zurück.

Helden des Tages Eric und Manuel geben ein vorbildliches Team bei der Dschungelprüfung ab. Während Manuel vor der Prüfung mit Gymnastik- und Motivationsübungen Eric und sich in Stimmung bringt, steht der GZSZ-Star Manuel bei, als dieser sichtlich mit seiner Angst zu kämpfen hat. "Denk nicht nach! Spring!", ist nur einer der Tipps und Motivationssprüche, die Eric für Manuel bereithält. Sie mögen banal klingen, zeigen jedoch Wirkung, denn Manuel springt tatsächlich und erreicht das Netz. Mit einem erleichterten aber auch in Tränen aufgelösten Gesicht wird er am Seil wieder an Land gezogen und fällt in Erics Arme. Die letzte Runde, in welcher das Netz nun ganze sechs Meter vom Land entfernt ist, kann nur ein Teilnehmer bestreiten. Eric, der kein Problem mit der Prüfung hat, bietet sich an und will gerade losrennen, als er in Manuels Gesicht zu sehen scheint, dass er sich gerne dieser Herausforderung stellen will. Und so überlässt er dem Prince Charming den Vortritt und er fliegt – leider knapp am Netz vorbei. Trotzdem hält sich die Enttäuschung in Grenzen, Manuel hat seine Ängste überwunden und ist stolz.