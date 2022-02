Dschungelcamp 2022: Anouschka Renzi erzählt von ihrem Vater

Manuel Flickinger wächst über sich hinaus, Harald Glööckler vermisst seinen Beauty-Doc und ein weiterer Seelen-Striptease von Anouschka Renzi: Im Dschungel werden alle emotionalen Geschütze aufgefahren. Was an Tag 13 im Dschungelcamp passiert ist.

Anouschka und die rausgewählte Linda Nobat sind bereits öfter mal aneinandergeraten. Aber jetzt, wo Lindas Zeit im Dschungel sich dem Ende nähert, sind die beiden regelrecht auf Schmusekurs. Die Schauspielerin entschuldigt sich für ihre Wortwahl am Vortag ("Du unerzogene Göre") und versucht sich zu erklären. "Es fällt mir schwer – auch wenn du manchmal Recht hast – dass mir jemand, der so viel jünger ist, über den Mund fährt." Anouschka tätschelt Linda daraufhin bemutternd über den Kopf. "Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße." Da kamen bei Anouschka wohl Muttergefühle hoch.

Anouschka erzählt von ihrer Beziehung zu ihrem verstorbenen Adoptivvater, dem berühmten Schauspieler Paul Hubschmidt. "Ich habe ihn immer angehimmelt und bewundert. Er hat mir viel Kultur beigebracht, Theaterstücke zu lesen gegeben und mir Bildung zukommen lassen. Ein Spielpapa war er nicht", erzählt sie den anderen Promicampern. Unter Tränen gibt sie den Campern den Rat: "Schade, dass wir uns im entschiedenen Moment nicht in den Arm nehmen und liebhaben können. Man muss die Sachen mit den Menschen klären, die man liebt, wenn man lebt und nicht befangen bleiben in irgendwelchen Befindlichkeiten."

Dass der Dschungel nicht gerade eine Beauty-Oase ist, ist allgemein bekannt. Für Modedesigner Harald stellt das aber eine besonders große Belastung dar. Dieser plant nämlich schon die ein oder andere Schönheitsreparatur nach dem Dschungel-Abenteuer. "Wenn ich wieder zurück bin, muss der Arzt inspizieren, was sonst noch so verrutscht ist", sagt die Stil-Ikone zu Anouschka. Dass sich der Designer gerne mal unters Messer legt, ist nicht zu übersehen. Ausführlich reiht er die unzähligen Lip-Filler, Fett-Absaugungen und Liftings im Dschungeltelefon auf. Hoffen wir mal, dass sein Beauty Doc nach dem Dschungel-Finale alles wieder zurechtrücken kann.

Held des Tages

Manuel Flickinger. Für den ehemaligen "Prince Charming"-Kandidat war die Dschungelprüfung am Tag zuvor eine echte Herausforderung. Aber nicht nur der Gewinn von vier Sternen erfreut den 33-Jährigen, er empfindet den Sprung in die Tiefe als regelrechten Befreiungsschlag. "Etwas in meinem Körper schien loszulassen, was hier und da noch klemmte." Auch Eric berichtet von einem Gänsehautmoment: "Er hatte auf einmal eine andere Energie und da wusste ich, das ist hier gerade nicht dein Moment." Anouschka fasst theatralisch zusammen: "Manuel, das verändert dein Leben!" Wer hätte gedacht, dass das Dschungelcamp noch zum Selbstfindungs-Retreat wird.