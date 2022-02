"The Wire"-Star Michael K. Williams: Vier Festnahmen nach seinem Tod

Er verkörperte Omar Little in der von Kritikern gefeierten Serie "The Wire" sowie Chalky White in "Boardwalk Empire": Am 6. September 2021 wurde Michael K. Williams tot in seinem Haus im New Yorker Stadtteil Brooklyn aufgefunden. Der Charakterdarsteller, der stets offen über seine Drogenprobleme gesprochen hatte, starb im vergangenen Jahr im Alter von 54 Jahren an einer Überdosis, wie die Obduktion ergab. Er wurde 54 Jahre alt.