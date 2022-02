Eklat bei "The Masked Singer" USA: Jury verlässt wegen Rudy Giuliani das Studio

Bei "The Masked Singer" in den USA wurde der umstrittene Politiker Rudy Giuliani enttarnt. Zwei Jury-Mitglieder verließen daraufhin aus Protest die Bühne.

In der ersten Folge der siebten Staffel der amerikanischen Fox-Show "The Masked Singer" hat die Demaskierung eines Plüschmonsters direkt für einen Eklat gesorgt: Unter dem Kostüm erschien Rudy Giuliani (77), Politiker der Republikanischen Partei. Die Jury-Mitglieder Ken Jeong (52) und Robin Thicke (44) sollen daraufhin aus Protest die Bühne verlassen haben, wie "Deadline" berichtet.

Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York City, hatte an der Kundgebung vom 6. Januar 2021 teilgenommen und soll die Trump-Anhänger mit seiner Rede zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt haben. Auch steht er wegen seinen Behauptungen, bei der Präsidentschaftswahl wäre betrogen worden, in der Kritik. Zuletzt war der ehemalige Anwalt mit einem Berufsverbot belegt worden und hat seine Ehrendoktorwürde der Universität von Rhode Island verloren.