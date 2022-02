Die Kür ihres Lebens: Doku über Aljona Savchenko/Bruno Massot bei ARTE

In einer Paardisziplin wie dem Eiskunstlauf liegen olympische Gold-Hoffnungen nicht allein in den eigenen Händen. Dieser Beitrag erzählt davon: Die bereits 30-jährige Aljona Savchenko träumt nach drei vergeblichen Anläufen vom ersten Platz in Pyeongchang 2018. Die Wettkämpfe in Südkorea beginnen mit einem Kurzprogramm – und ihrem Partner Bruno Massot unterläuft ein Schnitzer. Mit weitem Abstand findet sich das Paar, das für Deutschland antritt, auf dem vierten Rang wieder. Was bleibt, ist eine einzigartige Kür, die eine für unmöglich gehaltene Wendung bringt. Savchenko und Massot laufen sich in einen Rausch, die womöglich beste jemals gelaufene Kür lässt den Goldtraum wahr werden – "Wunder passieren", weiß Savchenko heute.