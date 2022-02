Sacha: Kritik zur Anwalt-Serie auf ARTE

Anwaltsserien, egal ob aus den USA oder aus Europa, erfreuen sich auch hierzulande großer Beliebtheit. Meist geht es darin um den anstrengenden Kanzleialltag, beeindruckende Reden vor Gericht und gut dotierte Fälle, die in moralische Zwickmühlen führen. Eine Anwaltsserie der ganz besonderen Sorte verbirgt sich hingegen hinter dem simplen Titel "Sacha": In sechs Folgen erzählt die Miniserie aus schweizerisch-französisch-deutscher Koproduktion von einer Staatsanwältin, die verdächtigt wird, auf einen Mann geschossen zu haben. Warum bringt sie ihre Karriere und ihr Leben in Freiheit so in Gefahr? ARTE zeigt das Krimi-Drama nun in Erstausstrahlung.