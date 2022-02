mRNA-Impfstoffe – Hype oder Hoffnung? 3sat-Doku beleuchtet die Technologie

Durch die Corona-Pandemie sind mRNA-Impfstoffe in aller Munde. Auch in anderen Gebieten der Medizin gelten sie als Hoffnungsträger. Eine 3sat-Doku fragt: "mRNA – Hype oder Hoffnung?"

Hätte man noch vor zwei Jahren eine Umfrage zu mRNA-Impfstoffen gestartet, wären abseits der wissenschaftlichen Community wohl allerlei fragende Blicke die Folge gewesen. Heute, nach Monaten der Pandemie und ein Jahr nach Beginn der Impfkampagne, gehört der Begriff fast zum Allgemeinwissen. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter der Technologie in den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Co.? Und warum gilt mRNA auch abseits von Covid-19 als eine Art Hoffnungsträger in der Medizin? Die Wissenschaftsdokureihe "WissenHoch2" fragt auf 3sat nach: "mRNA – Hype oder Hoffnung?".