Dschungelcamp-Panne: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich lästern über Mitarbeiter

Aufgrund einer technischen Panne war auf der Streamingplattform RTL+ nämlich nicht das Nachrichtenjournal "RTL Direkt" als Einspieler in der Sendung zu sehen. Stattdessen konnten die Fans im Livestream ein fast zweiminütiges Gespräch zwischen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich belauschen. Besonders letzterer schien von einer vorherigen technischen Panne irritiert zu sein. "Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man so was timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen", so Hartwich.