Quiz für Dich: Jörg Pilawas neue Show startet im März in SAT.1

Die Sendung wird ab dem 9. März, mittwochs um 20.15 Uhr in SAT.1 (und auf Joyn), zu sehen sein. Pilawa erklärt seine neue SAT.1-Show so: "In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern. Sie alle bekommen viel zu wenig Wertschätzung. In 'Quiz für Dich' spielen wir genau für diese Menschen."