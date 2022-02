X-Men: Apocalypse – Kritik zum Film bei ProSieben

Sophie Turner spielt eine junge Version von Mutantin Jean Grey. Die "Game of Thrones"-Veteranin überzeugt in ihrer Rolle. Fotoquelle: ProSieben / 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & © 2016 MARVEL & Subs. / Alan Markfield

Die nächste Generation von X-Men sagt dem Bösen den Kampf an! Die Rollen sind bekannt, die Gesichter allerdings neu: Jean (Sophie Turner), Kurt (Kodi Smit-McPhee, Mitte) und Scott (Tye Sheridan) tauchten schon in früheren X-Men-Filmen auf, hier sind sie allerdings in ihren jüngeren 80er-Jahre-Versionen zu sehen. Fotoquelle: ProSieben / 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. MARVEL TM & © 2016 MARVEL & Subs.