Der Ranger – Paradies Heimat: Kritik zum neuen Film "Himmelhoch"

Wer die skurrile Beziehung des Wildhüters Jonas Waldek (Philipp Danne, "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte") zu seinem heimlichen Vater, dem stets die Natur bedrohenden Unternehmer Karl Nollau (Matthias Brenner), einigermaßen geschluckt hat, darf sich im siebten und achten Film der ARD-Freitagsreihe "Der Ranger – Paradies Heimat" ganz der Waldarbeit und der Betreuung mutterloser Tiere widmen. Es gibt viel zu lernen für Jung und Alt im Tannengrün der Sächsischen Schweiz. Aber auch private Schicksale spielen mit. Diesmal trifft es ein Pärchen, das zum Tannenzapfenpflücken angereist ist. Es wird von einem früheren Freund der Liebsten äußerst hartnäckig verfolgt. Bei der Arbeit in den Tannenwipfeln kommt zu allem Übel heraus, dass Laura Bothe (Gilulia Goldhammer) an Multipler Sklerose leidet.