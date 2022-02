Dschungelcamp 2022: Anouschka ergreift die Flucht, Tränen fließen

Kurz vor dem Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird es im Dschungelcamp nochmal so richtig emotional! Anouschka enthüllt ihre Muttergefühle, die Promi-Camper bekommen Post von zuhause und eine Person muss das Camp verlassen. Was am letzten Tag vor dem großen Finale alles passiert, lesen sie hier.

Aus des Tages Wer diesmal das Camp verlassen muss, entscheidet sich zwischen Anouschka und Peter. Es ist Anouschka, die als letzte Frau ihre Sachen packenmuss. Sonderlich traurig scheint die 57-Jährige nicht zu sein, denn sie flüchtet beinahe noch vor Sonja Zietlow und Daniel Hartwich aus dem Camp. Die Nacht möchte sie auf keinen Fall mehr im Dschungel bleiben, obwohl das eigentlich so üblich ist. Ihr sei schlecht, so Anouschkas Begründung. Durch ihr Aus steht fest: Fünf Männer machen die Dschungelkrone unter sich aus. Das gab es noch nie.

Gefühlsausbruch des Tages Kurz vor dem Finale gibt es noch eine große Überraschung für die Camper. Sie haben Post! Ehrfürchtig verteilt Harald die Briefe ihrer Liebsten an die Promis und kaum sind diese geöffnet, sind die meisten nicht mehr zu halten und ein regelrechtes Tränenmeer ergießt sich im Dschungel. Manuel beginnt damit, die Zeilen von Filips jüngerer Schwester vorzulesen: "Wir sind unfassbar stolz auf dich! Mama und Papa würden am liebsten mit Shirts rumlaufen, mit deinem Gesicht und deiner Endziffer!" Filip ist sichtlich ergriffen. Auch Peters Frau Sandra schickt ihrem Ehemann aufmunternde Zeilen: "Dein Humor sprengt die Monitore im deutschen TV. Du kommst richtig gut an!"

Manuel erhält gutherzige Worte von seinem Vater, Anouschkas Freund und ihre Tochter bestärken sie darin durchzuhalten und Harald erhält sogar ein paar Zeilen von seinem Hund Billy! Eine besondere Überraschung hält der Brief für Eric bereit. Seine Mutter, mit der er seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, schreibt: "Ich habe deine Botschaft wahrgenommen. Aber jetzt genieß dieses Abenteuer und habe Spaß!" Eric ist sichtlich gerührt und allen Campern fließen die Tränen übers Gesicht. Später wendet er sich im Dschungeltelefon direkt an seine Mutter: "Hallo Mama, ich bin voller Demut und Dankbarkeit, dass du so mutig bist und wieder auf mich zu gehst. Ich liebe dich!" Ein Wechselbad der Gefühle!

Schlauberger des Tages Manuel und Filip gehen auf Schatzsuche! Einer muss Logikaufgaben beantworten, während der andere eine Fitnessübung absolviert. Die Übung muss so lange ausgeführt werden, bis die Logikaufgabe beantwortet wurde. Neben Rechenaufgaben muss Manuel unter anderem sechs Begriffe in einem Buchstabenrätsel suchen. Filip bricht ab, bevor Manuel das letzte Wort finden konnte. "Hier: G U H R K E!" ruft er, nachdem die Übung bereits vorbei ist. Zum Glück ist Manuel für das Denken zuständig. Am Ende können sie zwei der fünf Schlüssel ergattern. EIner davon passt und die Camper erhalten eine Mango, auch wenn Filip sich schon auf Chips gefreut hatte.

Plaudertasche des Tages Nicht nur Erics Beziehung zu seiner Mutter ist heute Thema im Dschungel, auch Anouschka lässt ihren Muttergefühlen freien Lauf und plaudert über ihr Mutter-Tochter Verhältnis: "Meine Tochter bedeutet mir alles! Ich war praktisch alleinerziehend. Meine ganze Liebe ging auf dieses Kind und damit erdrückte ich sie natürlich. Sie hat es nicht leicht, sich von mir zu befreien." Anouschka ist sichtlich berührt, als sie über ihre Tochter spricht. Wer hätte gedacht, dass sie im Dschungel solche Gefühle offenbart?