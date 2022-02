Olympia 2022: Vier ARD-Reporter an Corona erkrankt

Nicht nur das deutsche Olympia-Team ist von der Corona-Pandemie betroffen, auch in Reihen der ARD gibt es mehrere positive Fälle. So konnte Moderator Michael Antwerpes nicht wie geplant nach Peking reisen.

Jetzt also auch der Hauptmoderator Michael Antwerpes (58). Wie die "Sportschau" auf der hauseigenen Webseite am Donnerstag bekannt gab , finden die Olympischen Winterspiele in Peking nun auch ohne das wichtigste ARD-Gesicht vor Ort statt. Antwerpes wurde demnach vor dem Abflug nach China positiv auf das Coronavirus getestet und wird die Reise nicht antreten können. Der 58-Jährige wird von Markus Othmer (56) ersetzt.

Antwerpes ist damit schon der vierte Moderator des Senders, der für die Vorort-Berichterstattung ausfällt. Auch Lea Wagner (27) musste aufgrund einer Virusinfektion absagen und konnte die Reise in den Fernen Osten nicht antreten. Der Moderator Claus Lufen (55) sitzt hingegen seit seiner Einreise in einem Quarantänehotel fest. Bei ihm wurde nach dem Flug das Coronavirus bei einem obligatorischen Test nachgewiesen.

Erst vor einem Tag sagte Lufen in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung: "Ich werde nicht negativ." Er befinde sich in einem viermal vier Meter großen Zimmer in Isolation. Alle seine Tests seien bislang positiv gewesen, er brauche aber zwei negative Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, um seinem Job nachgehen zu dürfen.