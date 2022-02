Dschungelcamp 2022: Wer ist der Sieger? Was ist passiert?

Nach dem pandemiebedingten Ausfall 2021 fand das "Dschungelcamp" in diesem Jahr wieder statt. Nach und nach wurden Kandidaten rausgewählt, bis am Ende der neue Dschungelkönig feststand.

Folge 16: Filip Pavlovic, Eric Stehfest und Manuel Flickinger kämpfen im Finale um den Sieg. Während Eric (in einer sehr schweren Essensprüfung) und Filip (in einer ziemlich leichten Prüfung) gut abliefern, bricht Manuel seine Prüfung wegen einer Aqua-Phobie ab. Kostet ihn das die Krone? Manuel landet jedenfalls "nur" auf Platz drei. Erc holt sich Platz zwei und Filip krönt sich zum Dschungelkönig. Hier nachlesen.

Folge 15: Nach Anouschka Renzis Aus macht eine Männerrunde den Dschungel unsicher. Dafür, dass Anouschka am Vortag ausgeschieden ist, bekommt sie aber noch ganz schön viel Sendezeit. Harald Glööckler und Peter Althof folgen ihr ins Hotel, die beiden sind raus. Im Finale stehen Filip Pavlovic, Manuel Flickinger und Eric Stehfest. Hier nachlesen.

Folge 14: Die sechs verbliebenen Camper bekommen Post von ihren Liebsten und natürlich fließen beim Vorlesen der Briefe viele Tränen. Harald Glööckler und Anouschka Renzi verweigern die Dschungelprüfung. Harald möchte sich nicht in Fleischabfälle setzen, weil er Vegetarier ist. Anouschka möchte nicht stinken. Dann geht es an die Verkündung: Anouschka muss das Camp verlassen. Damit ist die letzte Frau raus. Hier nachlesen.

Folge 13: Linda Nobat verlässt das "Dschungelcamp", vorher kommt es aber noch zu einer Aussprache mit Anouschka Renzi. "Du könntest meine Tochter sein und ich will dich immer erziehen, meine Süße", erklärt Anouschka. Gehen muss diesmal niemand, erst am Donnerstag wird wieder jemand rausgewählt. Von Sonja und Daniel gibt es aber einen Zwischenstand, wer bisher die wenigsten Stimmen bekommen hat. Es sind Eric Stehfest und Anouschka Renzi. Hier nachlesen.

Folge 12: Linda Nobat legt sich mit Anouschka Renzi und Peter Althof an, Dr. Bob übernimmt den Job von Sonja Zietlow und Daniel Hartiwch und moderiert die Dschungelprüfung. Vorbei ist "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für Linda. Ihre ständigen Streitereien kamen bei den Zuschauern offenbar nicht gut an. Hier nachlesen.

Folge 11: Nach seiner Dschungelprüfung-Verweigerung sieht Eric Stehfest seinen Fehler ein und entschuldigt sich bei seinen Mitcampern. Derweil holt Filip Pavlovic in seiner Prüfung alle Sterne und entwickelt sich immer mehr zum Favoriten auf die Krone. Vorbei ist die Show für Tina Ruland. Sie wird rausgewählt. Hier nachlesen.

Folge 10: Eric Stehfest zettelt im "Dschungelcamp" eine kleine Revolution an. Er weigert sich, zur Dschungelprüfung anzutreten, weil er kein Luxus-Essen für Menschen besorgen möchte, die ihn nicht leiden können. Gehen muss diesmal niemand. Hier nachlesen.

Folge 9: Manuel Flickinger tritt erstmals in dieser Staffel in Erscheinung. Gemeinsam mit Filip Pavlovic holt er sieben Sterne in der Dschungelprüfung. Eric Stehfest bringt derweil die anderen Bewohner gegen sich auf, weil er die Regeln missachtet und RTL aus diesem Grund das Duschwasser streicht. Auch am Ende dieser Folge wird ein Camper rausgewählt. Zittern müssen Manuel und Jasmin Herren. Es trifft Jasmin. Sie ist raus. Hier nachlesen.

Folge 8: Anouschka Renzi verrät den anderen, dass sie ADS hat, Tina Ruland holt neun Sterne und Tara Tabitha wird überraschend als erste Camperin rausgewählt. Hier nachlesen.

Folge 7: Anouschka Renzi wird von einem Affen und Tina Ruland angeschissen, Tara Tabitha und Filip Pavlovic zünden die nächste Stufe in ihrer On-Off-Beziehung und die Dschungelprüfung läuft komplett aus dem Ruder. Hier nachlesen.

Folge 6: Wegen diverser Regelverstöße müssen die Camper einen ihrer beiden Luxusgegenstäne abgeben. Anouschka Renzi versucht, zwei ihrer Ohrstöpsel zu behalten, wird dabei erwischt und lässt ihre Wut an Tina Ruland aus. Während Anouchka ihre Nerven verliert, verliert Tara Tabitha "nur" einen Zahn. Hier nachlesen.

Folge 5: Zehn Sterne für eine absgesagte Prüfung, Übersinnliches von Harald Glööckler, Anouschka Renzi im Mecker-Modus und eine romantische Versöhnung zwischen Filip Pavlovic und Tara Tabitha. Hier nachlesen.

Folge 4: Bei einem Streit mit Linda Nobat leistet sich Janina Youssefian eine rassistische Entgleisung. RTL zieht Konsequenzen und wirft Youssefian aus der Show. Derweil kriselt es in der "Beziehung" ziwschen Tara Tabitha und Filip Pavlovic. Hier nachlesen.

Folge 3: Linda Nobat und Janina Youssefian müssen zusammen in die Dschungelprüfung und verkrachen sich vorher erstmal im Dschungeltelefon. Eric Stehfest erweist sich derweil als Zeitreisender. Derweil ist Lucas Cordalis endgültig raus. Hier nachlesen.

Folge 2: Es ist der Tag des Seelen-Striptease. Jasmin Herren will nach dem Tod von Willi einen Neuanfang, Janina Youssefian ist gar kein "Teppichluder" und Harald Glööckler hatte eine wirklich furchtbare Kindheit. Hier nachlesen.

Folge 1: Die Promis beziehen das Camp und schon zum Start gibt es die ein oder andere Überraschung. Reality-Sternchen Tara Tabitha entpuppt sich in der ersten Herasuforderung als tougher als gedacht und auch Harald Glööckler nimmt das Dschungel-Abenteuer ohne zu murren an. Weniger überraschend: Anouschka Renzi lässt die Dica rausängen. Hier nachlesen.

Folge 16 – Finale: Samstag, 5. Februar, 22.15 Uhr Wer sind die Kandidaten? Reality-TV-Star Filip Pavlovic ("Die Bachelorette", "Bachelor in Paradise") sicherte sich sein Ticket in der "Dschungelshow", die 2021 als Ersatz für das ausgefallene Camp ausgestrahlt wurde. Modeschöpfer Harald Glööckler ist ebenfalls bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" dabei. Schauspielerin Tina Ruland und auch Schauspielkollegin Anouschka Renzi wurden Anfang des Jahres 2022 als Kandidaten bestätigt.

Außerdem mit dabei sind Schauspieler Eric Stehfest, der einstige "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger, Model und Bohlen-Ex Janina Youssefian, "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat, Reality-Sternchen Tara Tabitha und Promi-Bodyguard Peter Althof.

Reality-TV-Sternchen Christin Okpara ("Are you the One") flog eine Woche vor dem Start aus dem Cast. "Es haben sich Unstimmigkeiten zum Impfstatus von Christin Okpara ergeben, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu klären waren. Diese Unstimmigkeiten reichen für uns aus, sofort Konsequenzen zu ziehen: Sie wird aus diesem Grund nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen", erklärte RTL-Unterhaltungs- und Dschungelchef Markus Küttner. Für sie rückt Jasmin Herren nach.

Lucas Cordalis sollte ebenfalls zu den zwölf IBES-Kandidaten gehören, wurde kurz vor dem Start aber positiv auf das Coronavirus getestet.

Eine weitere Verlegung wurde zum Thema, nachdem Südafrika große Probleme mit der Omikron-Variante bekam und das Land zum Virusvariantengebiet wurde. Allerdings hat RTL im Rahmen der Starttermin-Bestätigung auch verkündet, dass es bei der Premiere für den Austragungsort Südafrika bleibt. Wie es dort aussieht, sehen Sie auf diesen Bildern.

Wer sind die Moderatoren? Hier bleibt alles beim Alten: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen gemeinsam durch die rund zwei Wochen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Wer sind die bisherigen "Dschungelcamp"-Gewinner? Seit 2004 strahlt RTL die Reality-Show aus, 14 Staffeln mit 14 Siegern gab es bislang. Erster "Dschungelkönig" war 2004 Costa Cordalis, dessen Sohn Lucas 2022 gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Die bislang letzte Staffel gewann DSDS-Sänger Prince Damien. Dazwischen trugen sich prominente Namen wie Désirée Nick, Hollywood-Star Brigitte Nielsen oder Evelyn Burdecki in die Siegerliste ein. Alle Gewinner sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.