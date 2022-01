Dschungelcamp 2022: Lucas Cordalis fällt wegen Corona aus

Das teilte RTL am Mittwoch mit. Lucas Cordalis gehe es gut, er habe keinerlei Symptome, ließ der Sender wissen. Cordalis befindet sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und wird "engmaschig medizinisch betreut". Statt urpsrünglich zwölf Kandidaten werden am Freitag (21. Januar) in der Auftaktsendung nur elf Kandidaten ins "Dschungelcamp" ziehen.