Rosamunde Pilcher: ZDF wiederholt Film mit Ruby O. Fee

Auf dem ungewöhnlichen Sendeplatz am Dienstagabend kümmert sich Ruby O. Fee im 136. Rosamunde-Pilcher-Film als Nanny um einen autistischen Jungen – und verliebt sich in dessen Bruder.,

Pferde, Wein, schöne Landschaften und natürlich jede Menge Romantik: Mit dem 136. Rosamunde-Pilcher-Film, "Nanny verzweifelt gesucht" (Erstausstrahlung: 2018) nach der Kurzgeschichte "A day like spring", trotzt das ZDF dem kalten Januarwetter und zaubert ein Stückchen Frühling in die Wohnzimmer der Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Geräten. Die Folge erzählt von Amy Truman ("Army of Thieves"-Star Ruby O. Fee), die sich als Nanny beweisen muss, um das Erbe ihrer wohlhabenden Mutter zu erhalten.