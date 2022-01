Moon Knight – Trailer: noch ein neuer Marvel-Held

Die Marvel-Maschinerie läuft auch 2022 gut geölt weiter: Auf der großen Kino-Leinwand erwarten MCU-Fans unter anderem die Rückkehr von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Kinostart: 5. Mai) und das Comeback von Donnergott Thor (Chris Hemsworth) in "Thor: Love and Thunder" (Kinostart: 6. Juli). Auch in puncto Serien legt Marvel nach – und veröffentlichte nun den ersten Trailer zu "Moon Knight".