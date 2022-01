Dschungelcamp 2022: Dr. Bob erklärt, was in Südafrika alles anders ist

Südafrika statt Australien – das ist auch für Dr. Bob eine Umstellung. Was sich im "Dschungelcamp" alles ändert, hat der IBES-Dauerbrenner nun in einem Interview erzählt.

Erstmals müssen sich die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des RTL-"Dschungelcamps" in Südafrika statt in Australien im Kampf gegen Hunger, die Nerven und harte Dschungelprüfungen beweisen. Camp-Arzt Dr. Bob, der eigentlich Bob McCarron (71) heißt, erklärt im "Bild"-Interview vorab die größten Unterschiede zwischen Australien und Südafrika.

"Der Norden Australiens ist fast genauso wie Südafrika. Aber der Teil, wo wir das Dschungelcamp sonst drehen, hat eine sehr viel höhere Luftfeuchtigkeit und generell mehr Regen", sagt Dr. Bob. Außerdem gebe es in Südafrika eine andere Tierwelt: "Zusätzlich zu den Schlangen und Spinnen, die wir ja auch in Australien haben, kommen noch Skorpione dazu. Und sehr vorwitzige Affen, die sicher andauernd ins Camp kommen werden, wenn sie etwas zu essen suchen. Hier gibt es Paviane, die so groß wie Schäferhunde werden können. Und die sind für die Ranger auch schwer zu kontrollieren, weil sie in den Bäumen leben", wird er konkret.