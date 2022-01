"Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk über die Gründe für die Fortsetzung

Was als einmaliges Comeback geplant war, wird fortgesetzt: Das ZDF sendet 2022 und 2023 weitere Ausgaben von "Wetten, dass..?". Nach der Bekanntgabe des ZDF äußerten sich nun auch Thomas Gottschalk und Frank Elstner.

14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen heute nur noch sehr wenige TV-Formate. Dass ausgerechnet das Comeback von "Wetten, dass..?" im vergangenen November derartige Fabelzahlen produzieren würde, war nicht unbedingt abzusehen. Schon bevor das einstige TV-Flaggschiff unter Ägide von Kapitän Markus Lanz recht sang- und klanglos unterging, konnte die Show unter Thomas Gottschalk nur noch selten mehr als zehn Millionen TV-Fans vor die Bildschirme locken. Doch 2021 war Nostalgie Trumpf – mit einem derart überzeugenden Erfolg, dass das ZDF am Montag weitere "Wetten, dass..?"-Sendungen für 2022 und 2023 bekannt gab .

Thomas Gottschalk, der die Shows moderieren wird, zeigte sich gegenüber der "Bild" erfreut über die Entscheidung des ZDF: "Die Zustimmung des Publikums beim Comeback hat sicher geholfen." Er sei gerne bereit, jährlich eine Eventshow zu präsentieren. Außerdem sagte Gottschalk: "Was im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm läuft, sollten die Gebührenzahler entscheiden. Und die wollen 'Wetten, dass ..?'. Also machen wir es."

Die herausragende Quote zur Rückkehr hat aber selbst die Moderatorenlegende überrascht, wie der 71-Jährige einräumte: "Ich war mir nicht ganz sicher, ob der alte Zauber noch funktioniert." Es habe "ein paar Kritiker" gegeben, "die gemault haben, das wäre Fernsehen von gestern". Thomas Gottschalk stellte klar: "Das war beabsichtigt – und ich kann und will nicht so tun, als wäre ich der Mann für morgen."