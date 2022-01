Marie Brand und die Liebe zu viert: Kritik zum ZDF-Film heute

In der 26. "Marie Brand"-Folge "Marie Brand und die Liebe zu viert" (2020), die das ZDF nun zur besten Sendezeit wiederholt, liegt ein toter Koch in den Rheinauen. Die Recherchen führen Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) in das Milieu einer merkwürdigen WG, in der man der freien Liebe huldigt. In der Catering-Küche von "fein & lecker", in der Koch Silvio (Johannes Suhm) gearbeitet hatte, gab es einen heftigen Streit, denn das Catering-Unternehmen steht unter gewaltigem Druck. Kunden drücken auf die Preise.