Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic ist der Sieger und neuer Dschungelkönig

Der Dschungelkönig 2022 ist gekrönt: In einem reinen Männerfinale setzt sich Filip Pavlovic gegen seine Konkurrenten durch und gewinnt nach der Ersatz-Show im Vorjahr nun auch den "echten" Titel.

Erfahrene Dschungelcamp-Zuschauer wissen es schon: Im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" müssen alle drei Finalisten noch einmal in eine individuelle Dschungelprüfung. Erfahrungsgemäß werden dabei ziemlich viele Sterne gesammelt (schließlich sind so kurz vor dem Titel alle topmotiviert) und am Abend gibt es ein echtes Festmahl. Diesmal kommt es aber etwas anders, denn einer der Kandidaten geht bei seiner Prüfung komplett leer aus. Der arme Manuel Flickinger versagt auf der Zielgeraden.