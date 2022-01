Dschungelcamp 2022 - Tag 10: Eric Stehfest verweigert aus Groll die Prüfung

Revolutionsführer Eric Stehfest zündet im "Dschungelcamp" die nächste Stufe. Nachdem er am Tag zuvor durch eine Regelmissachtung allen das Duschwasser abgedreht hat, geht es nun an den Nahrungsmittelentzug: Eric verweigert mit dem Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" die Prüfung. Lesen Sie hier alles über die Highlights aus Folge 10.

Revoluzzer des Tages Eric Stehfest. Der frühere GZSZ-Schauspieler weigert sich, gemeinsam mit Peter Althof zur Dschungelprüfung anzutreten. Nicht etwa, weil er Angst hätte oder sich ekelt. Nein, Eric möchte keinen Proviant für seine Feinde beschaffen. "Im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen", erklärt der 32-Jährige. "Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht." Premiere im "Dschungelcamp": So etwas gab es tatsächlich noch nie.

Die anderen Promis sind sauer. Vor allem darüber, dass Eric vor der Wahl zur Dschungelprüfung nichts über seine geplante Verweigerung gesagt hat. "Ich find's unnormal schade", sagt Filip Pavolovic. "Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich dein Fressen hole", kontert Eric. Egoistisch und rüchtsichtslos findet Linda Nobat die Aktion. "Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir deine Gedanken lesen", erklärt sie Eric, als dieser sagt, er hätte immer betont, nicht in die Prüfung zu wollen.

Wahrhaftiger des Tages Eric Stehfest. Während er im "Dschungelcamp" sein pures Ich zeigt, sind die anderen fake. Meint zumindest Eric. Auch Harald Glööckler ist fake, weil er Eric verklickert: "Glaub mir hier im Camp nicht alles, was ich sage. Ich erzähle nur Unsinn." Das bringt bei Eric, der schon die ganze Zeit mit falschen Energien im Camp gekämpft hat, das Fass zum Überlaufen. "Ich kotze gleich." Nicht wahrhaftig zu sein, sei das Allerschlimmste, was man tun könne. Er habe Harald die Geschichten über seine Eltern geglaubt. Was genau Harald mit seinem eher locker vorgetragenen Spruch überhaupt gemeint hat, wird allerdings nicht klar. War alles vielleicht nur ein großes Missverständnis?

Generationenkonflikt des Tages Linda Nobat witzelt, dass Peter Althof nicht die hellste Leuchte sei. Diesen Witz hat Peter in seinem fränkischen Witzebuch aber noch nie gelesen, und deshalb versteht er ihn nicht. Bzw. er versteht ihn, findet ihn aber gar ncht lustig. "Und ich habe überall erzählt, dass ich dich so intelligent finde. Das muss ich alles revidieren. Respekt ist wichtig. Ich bin 66 und ein junges Mädchen sagt zu mir, dass ich nicht die hellste Leuchte bin. Das ist geil." Linda ist in Erklärungsnot: "Ich habe einfach nur Spaß gemacht und ich dachte, du verstehst genauso Spaß, wie du Spaß machst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich dumm finde, ich finde dich sehr intelligent, Peter. Es war einfach nicht so gemeint. Es tut mir leid." Peter zeigt Größe und nimmt die Entschuldigung an.

Spruch des Tages "Du kannst mich gerne launische Zicke nennen."

Anouschka Renzi zu Tina Ruland, nachdem diese Anouschka mit deren abwertenden Bezeichnungen für die Mit-Camper konfrontiert hat.

Schonfrist des Tages Weil in diesem Jahr ein Promi weniger ins "Dschungelcamp" gezogen ist (Lucas Cordalis hatte Corona) und eine Camperin vorzeitig gehen musste (Janina Youssefian beleidigte Lina Nobat rassistisch), bekommen die Promis eine Schonfrist. An Tag 10 wird niemand rausgewählt, erst am Folgetag muss wieder ein Promi das Camp verlassen.