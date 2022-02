Die Gewählten: ARD-Doku begleitet junge Politiker wie Ricarda Lang

Ein seltener Einblick in die Machtzentralen von morgen: Den Machern der ARD-Dokumentation "Die Gewählten" aus der lockeren Reihe "Die Story im Ersten" ist gelungen, was sonst gar nicht so selbstverständlich ist. Dominik Bretsch und Simon Hufeisen haben sich das Vertrauen von jungen Politikerinnen und Politikern verdient, die noch nicht so oft im grellen Scheinwerferlicht standen wie ihre in den Medien omnipräsenten Kolleginnen und Kollegen. Vorgestellt wird eine neue Generation von Politikern, Leute, die mehr oder weniger erfolgreich nach den Schalthebeln der Macht greifen.