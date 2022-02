"Encanto": Fanpaket mit Blu-ray zu gewinnen

Nach einem tragischen Ereignis muss Mirabel beweisen, was in ihr steckt und findet heraus, wie magisch ein Mensch sein kann – mit aber auch ohne Zauberkräfte. Der Animationsfilm "Encanto" begeisterte im vergangenen Jahr die Kinozuschauer und wurde am Dienstag für drei Oscars nominiert. Nun erscheint er auf DVD und Blu-ray. prisma verlost ein Fanpaket.