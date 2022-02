Die Nachricht vom Tod: Alleingelassen zu werden im Zustand des Schocks

"Wie eine solche Nachricht übermittelt wird, hat Folgen. Wer sich in der Extremsituation von der Polizei im Stich gelassen fühlt, erlebt ein doppeltes Trauma. Das möchten Meurs und sein Team unbedingt verhindern", so die Autorin des Films, Eva Schmidt (WDR). Alleingelassen zu werden im Zustand des Schocks, fehlende Informationen zur Todesursache oder zur Möglichkeit, Abschied zu nehmen – das alles sollte es nicht mehr geben. So wurden in Kleve Zweierteams gebildet, die rund um die Uhr zuständig sind, um Angehörigen nach der Überbringung der Todesnachricht zu helfen.