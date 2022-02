Liam Neeson verliebte sich bei Dreharbeiten – doch sie war schon vergeben

So eine Offenheit ist selten: Wie Liam Neeson nun in einem Interview verraten hat, hat er sich bei Dreharbeiten in Australien verliebt. Doch eine Beziehung wurde daraus nicht. Er lernte die Frau demnach bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Blacklight" kennen, doch die unbekannte Dame war bereits anderweitig vergeben.