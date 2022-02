Neuer Luke-Skywalker-Darsteller gerät ins Schwärmen

In der Rolle des Jedi-Ritters spielte sich Mark Hamill in die Herzen von "Star Wars"-Fans. Kein Wunder, immerhin steht der heute 70-Jährige mittlerweile bereits seit Jahrzehnten in seiner ikonischsten Rolle vor der Kamera. Zuletzt sah man ihn in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" – allerdings in digital verjüngter Gestalt. Für "Das Buch von Boba Fett" ging Disney+ nun sogar einen Schritt weiter und heuerte einen neuen Darsteller als Luke Skywalker an. Trotzdem bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer nach wie vor Mark Hamill zu sehen, denn der US-amerikanische Schauspieler Graham Hamilton tritt in der Serie lediglich als sogenannter Performance Artist auf.