TV-Panne: Retro-Tagesschau amüsiert das Netz

"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber hatte in der "Tagesschau" am Dienstag mit Problemen zu kämpfen: Offenbar war sein Teleprompter defekt.

Es war ein eher holpriger Einstieg von Constantin Schreiber in der Hauptausgabe der "Tagesschau" am Dienstagabend: Als um 20 Uhr der berühmte Gong ertönte, richtete der 42-jährige Sprecher seinen Blick nicht wie üblich direkt in die Kamera, sondern fixierte einen Stapel Blätter, der vor ihm auf dem Pult lag.

Auf Twitter sorgte dieser Anblick für viel Amüsement: "Was geht denn heute mit Konstantin Schreiber", fragte ein Nutzer: "'Guten Tag' in der #tagesschau um 20 Uhr und Blatt halb im Gesicht."

Wieder andere sahen sich durch den Anblick an die "Tagesschau" in ihren Anfangszeiten erinnert: "Retro-FS aus Hamburg: Wie in den 60-er Jahren, liest der Sprecher Konstantin #Schreiber in der 20-Uhr-#Tagesschau die Meldungen direkt vom Blatt ab."