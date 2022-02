"Let's Dance"-Profitänzer Andrzej Cibis: Bei seiner Frau fiel er durch

Das erste Mal auf dem Parkett von "Let’s Dance" tanzte Andrzej Cibis 2017, das Jahr des 10. Jubiläums des beliebten TV-Tanzwettbewerbs bei RTL. Dieses Jahr steht das 15. Jubiläumsjahr an und der gebürtige Pole ist wieder am Start, um mit den Promis außergewöhnliche Performances hinzulegen.

Geboren am 19. Juli 1987 in Bytom in Oberschlesien, zog es Andrej Cibis mit sechs Jahren zusammen mit seiner Familie nach Deutschland. Im zarten Alter von neun Jahren wagte Andrzej Cibis dann seine ersten Tanzschritte in einer klassischen Tanzschule. Durch sein fleißiges Besuchen zahlreicher Tanzkurse erlangte er so ein Abzeichen nach dem anderen, bis hin zu Supergoldstar. Auf einer einfachen Tanzparty wurde der 1,84 Meter große Cibis dann von einem Profitänzer "entdeckt" und dazu motiviert, selbst als professioneller Tänzer durchzustarten. Daraufhin folgten seit 2003 regelmäßige Teilnahmen an nationalen und internationalen Tanzsportturnieren. Doch bevor Cibis das Tanzen tatsächlich zu seinem Hauptberuf machte, absolvierte er nach der Schule zunächst ein Studium zum Finanzbetriebswirt – Sicherheit ging vor.

Seine Frau hielt ihn für einen "eingebildeten Schnösel" 2015, nach erfolgreichem Abschluss des Studiums, machte Cibis endlich seine Leidenschaft zum Beruf und betreibt bis heute, zusammen mit seiner Frau, das "Tanzstudio Royal Dance" in Remseck am Neckar. Die Ausbildung im Finanzsektor kam dem Tänzer also doch noch zugute. Viktoria Kleinfelder-Cibis ist nicht nur Andrzejs Ehefrau, sondern auch Tanzpartnerin. Seit 2008 konnte das Pärchen in Turnieren der Tanzgruppe S-Latein viele Preise gewinnen und war sogar Teil des Landes- und des deutschen Bundeskaders, also quasi der Fußballnationalmannschaft des Standard-Tanzsports. 2018 dann der Wechsel in die WDSF Professional Division.

Auch wenn sie sich heute, wie Cibis der "Stuttgarter Zeitung" verriet, blind verstehen, gab es bei dem Liebespaar zunächst ein paar Startschwierigkeiten. "Wir haben uns körperlich angezogen gefühlt, aber charakterlich waren wir uns zunächst eher unsympathisch", so der gebürtige Pole in der "Stuttgarter Zeitung". Sie hielt ihn für einen "eingebildeten Schnösel" und für Cibis war Viktoria einfach nur eine "stolze Russin". Ein Glück haben viele Gemeinsamkeiten sie dennoch zueinander geführt.

Fernsehauftritte sind für den 34-Jährigen nichts Neues. 2017, 2020 und 2021 nahm er bereits als Profitänzer an der RTL-Show "Let's Dance" teil. Ab 2019 tanzte er drei Jahre in Folge in der Show "Let’s Dance – Die Profi-Challenge" sowie 2019 und 2021 in der "Let's Dance Tour". Auch ProSieben konnte sich bereits 2016 an der Teilnahme Cibis an dem Format "Deutschland tanzt" erfreuen und für Thomas Gottschalk schwang er ebenfalls 2010 in der SAT.1-Show "My Swinging Sixties" die Hüfte.