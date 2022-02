Profitänzerin Patricija Ionel: zwischen "Let's Dance" und Baby

Patricija Ionel wurde am 3. Februar 1995 in Vilnius, Litauen geboren. 2013 zog das junge Tanztalent nach Moskau und sammelte zahlreiche Titel im Tanzsport. Darunter ist sie Litauische Vizemeisterin im Standard geworden und erreichte 2013 den ersten Platz der German Open Championship. Neben ihrem Tanzerfolg gewann das Multitalent etliche Modellwettbewerbe, wie die Wahl zur "Miss Litauen" 2014.

Patricija Ionel und Alexandru Ionel: ein Traumpaar bei "Let's Dance"

Ein besonderer Höhepunkt für Patricija und Alex war die gemeinsame Teilnahme an der 14. Staffel von "Let's Dance". Dabei tanzte das ehemalige Model mit dem Boxer Simon Zachenhuber und erreichte mit ihm den vierten Platz. Alexandru Ionel fegte gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Neigert über das Parkett und musste sich bereits in der ersten Runde verabschieden. Danach ging es für die Turteltauben in den Liebesurlaub nach Dubai, wo der 27-Jährige die Fragen aller Fragen in einem Restaurant stellte. Die Hochzeit folgte standesamtlich im Januar dieses Jahres - eine romantische, kirchliche Hochzeit soll noch folgen.