Mehr geht nicht! Die Mehrlinge – VOX-Doku begleitet Großfamilien

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 781.000 Kinder geboren. Knapp vier Prozent von ihnen kamen als Mehrlingskinder zur Welt. Damit hat sich die Anzahl, laut Angaben des Statistischen Bundeamts, seit 1980 mehr als verdoppelt. Doch egal, ob die moderne Reproduktionsmedizin oder das fortgeschrittene Alter der Mutter Grund für den doppelten, drei- oder vielfachen Kindersegen sind: Für die Eltern bedeuten mehrere gleichaltrige Babys automatisch auch mehr Verantwortung und mehr Stress. Wie die Betroffenen damit umgehen, zeigt die neue dreiteilige Dokumentationsserie "Mehr geht nicht! Die Mehrlinge" immer freitags, um 20.15 Uhr, auf VOX .

Da wären zum Beispiel Lorena Acker und ihr Lebenspartner Torsten Kalina: 2018 wurden sie auf einen Schlag vierfache Eltern. Doch nicht nur das: Sowohl bei ihren Töchtern Liah und Malea als auch bei ihren Söhnen Luan und Jonah handelt es sich jeweils um eineiige Zwillingspärchen. Was diese, Experten zufolge, höchst unwahrscheinliche Konstellation für das Paar, aber auch für seine ältere Tochter Lara bedeutet, zeigt die Dokumentation.

Ein kleines Wunder ist auch der Fall von Roksana Temiz: Im Oktober 2008 wurde die Berlinerin Mutter von Sechslingen. Damit war sie der erste solche Fall in Deutschland seit 20 Jahren. Mehr als zehn Jahre später möchte Roksana gemeinsam mit ihrem Mann Hikmet, den Töchtern Esma, Rana, Zeynep und Zehra sowie den Söhnen Adem und Ahmed erstmals in den Familienurlaub fahren. Ob dabei alles gut geht?

Zuletzt gewähren die Journalistin Annette Eisenhardt und ihr Mann Christoph Einblicke in ihren Alltag als Patchwork-Familie: Mit acht Kindern, fünf eigenen und drei Stiefkindern, leben sie in einer luxuriösen Villa in Starnberg. Unter den Kindern befinden sich einmal Zwillinge und einmal Drillinge. Doch auch abseits der Doku lässt sich das Leben der zehnköpfigen Familie verfolgen: Auf Instagram hält Annette Eisenhardt als Influencerin ihre über 190.000 Fans auf dem Laufenden.