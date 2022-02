Der Staatsanwalt – 100. Folge: Eigentlich sollte es gar keine Serie werden

Aller Verdacht richtet sich auf den Barkeeper Louis Engelhardt (Bastian Semm). Doch Reuther ist von dessen Unschuld überzeugt. Viel Zeit bleibt ihm nicht, das Ruder noch einmal umzulegen. Mit der Serie am Freitagabend hat das ZDF einen echten Erfolgsgaranten am Start: Es ist tatsächlich der 100. Fall der Produktion, die zu den verlässlichen Quotengaranten im Programm gehört.

Ursprünglich war "Der Staatsanwalt" als Spielfilm-Reihe gestartet. Die Macher hatten das Format zunächst nicht für eine Serie auf dem renommierten Krimisendeplatz am Freitagabend im ZDF vorgesehen. Los ging's im Januar 2005 mit dem 90-Minüter "Henkersmahlzeit", schon damals mit Hunold in der Titelrolle, den man als Krimifan auch aus den Serien "Der Alte" und "Ein Fall für zwei" kannte. Wegen des guten Quotenerfolgs gingen seine Wiesbadener Ermittlungen nach dem zweiten Fall, auch der damals noch in Spielfilmlänge, in eine Serien-Produktion.