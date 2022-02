Stranger Things – Staffel 4: Starttermin steht fest, nach Staffel 5 ist Schluss

In einem offenen Brief an die Fans, der im Blog von Netflix veröffentlicht wurde, schreibt das Brüderpaar, dass es bereits vor sieben Jahren die komplette "Stranger Things"-Geschichte geplant hätte: "Damals sagten wir bereits voraus, dass die Geschichte vier oder fünf Staffeln dauern wird. Es stellte sich heraus, dass sie zu lange ist, um sie in vier Staffeln zu erzählen, aber – wie ihr bald selbst sehen werdet – wir rasen jetzt auf unser Ende zu."