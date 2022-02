Let's Dance 2022 mit Michelle: "156 cm geballte Power!!!"

Seit nunmehr drei Jahrzehnten ist Michelle als Schlagersängerin erfolgreich. Nun stellt sich die dreifache Mutter einer neuen Herausforderung: Sie macht bei "Let's Dance" mit.

Ab dem 18. Februar wird bei RTL wieder das Tanzbein geschwungen: Die 15. Staffel "Let's Dance" beginnt! Moderiert wird die neue Staffel wie gewohnt von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, und auch das Jury-Trio aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez bleibt unverändert. Eine der diesjährigen Kandidaten ist die Schlagersängerin Michelle. Wer die 50-Jährige überhaupt ist und was wir auf dem Tanzparkett von ihr erwarten können, erfahren Sie in unserem Porträt.

Schlagerstar Michelle: So früh begann ihre Karriere Die Schlagersängerin Michelle, ihr gebürtiger Name ist eigentlich Tanja Gisela Hewer, wird am 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen geboren und kommt im Alter von neun Jahren in eine Pflegefamilie. Nicht viel später sammelt die damals 14-Jährige bereits Bühnenerfahrung mit einer lokalen Band.

Durch ihren ersten öffentlichen Auftritt wird die Schlagersängerin Kristina Bach auf sie aufmerksam und hilft ihr beim Erklimmen der Karriereleiter. Das gelingt der heute 50-jährigen auch mit ihrem Song "Und heut' Nacht will ich tanzen". Damals ist sie Anfang 20. Sie schafft es 1993 mit dem Hit sogar in die ZDF-Hitparade. Es folgen weitere Fernseh-Auftritte sowie ihr erstes Album "Erste Sehnsucht". 2001 tritt Michelle sogar bei dem Eurovision Song Contest für Deutschland an und schafft es mit dem Song "Wer Liebe lebt" auf den 8. Platz.

Michelle über Schlaganfall: "Habe das überhaupt nicht ernst genommen" Im Jahr 2003 dann der Schock: Michelle erleidet mit nur 31 Jahren unmittelbar vor einer Show einen Schlaganfall. "Ich habe das überhaupt nicht ernst genommen", sagt Michelle später in einem RTL-Interview: Heute weiß sie: "Ich kann eigentlich nur von Glück reden." Bleibende Schäden hat die heute 50-Jährige kaum davongetragen, nur ihre linke Körperhälfte ist noch immer ein wenig schwächer als die rechte. 2006 meldet sich Michelle nach einer zweijährigen Pause mit ihrem neuen Album "Leben" zurück, mit dem sie es erneut bis an die Charts-Spitze schafft.

Neben weiteren Erflogsalben wirkt sie unter anderem neben Pop-Titan Dieter Bohlen in der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury mit. Mittlerweile ist sie eine der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands.

Michelle ist Mutter von drei Töchtern Die Sängerin hat drei Töchter aus drei verschiedenen Beziehungen: Celine Oberloher, Marie Reim und Mia-Carolin Shitawey. Marie Reim, ihre gemeinsame Tochter mit Matthias Reim, ist heute selbst Sängerin. Aktuell ist Michelle Single.

Und was ist von Michelle bei "Let's Dance" zu erwarten? "Ich bin 50 und habe nicht wirklich Tanzerfahrung. Aber wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben. Ich werde über meine eigenen Grenzen gehen. Hier kommt DIE Powerfrau! 156 cm geballte Power!!!" Zumnindest die Einstellung stimmt also schon mal ... Tanzen würde sie übrigens am liebsten mit Massimo Sinató, wie sie zuletzt im RTL-Podcast verraten hat.