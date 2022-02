"Tausend Zeilen": Film über Fall Relotius startet im September

"Tausend Zeilen", das neueste Werk von Regisseur Michael Bully Herbig (53), kommt am 29. September 2022 in die deutschen Kinos. Das gab der Verleih Warner Bros. Germany am Freitag bekannt. Die Hauptrollen in der Mediensatire übernehmen die Schauspieler Elyas M'Barek (39) und Jonas Nay (31). Der Film persifliert den wahren Medienskandal rund um den "Spiegel"-Reporter Claas Relotius (36) aus dem Jahr 2018.