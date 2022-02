Paris, Texas: Kritik zum Film von Wim Wenders bei 3sat

In der texanischen Wüste, nahe der mexikanischen Grenze, wird ein halb verdursteter Mann aufgefunden, der offensichtlich seine Sprache und sein Erinnerungsvermögen verloren hat. Unbeirrt scheint er auf ein bestimmtes Ziel zugegangen zu sein – eine Reise in die eigene Vergangenheit. Wim Wenders schuf mit seinem Film "Paris, Texas" (1984) ein Meisterwerk – und seinen letzten Film, bevor er aus den USA nach Deutschland zurückkehrte. Zu Recht wurde der überragende filmische Roadtrip mit Harry Dean Stanton und Nastassja Kinski in den Hauptrollen mit Preisen überschüttet, darunter die Goldene Palme von Cannes. 3sat wiederholt den modernen Klassiker nun zur Samstags-Primetime.